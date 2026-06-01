Лазарева* прокомментировала статьи о себе и обратилась к россиянам

Ведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала статьи российских СМИ о себе и обратилась к соотечественникам. Видеосообщение с рассуждениями она опубликовала в своем Telegram-канале.

Лазарева записала ролик из бассейна, в котором она пожаловалась на большое количество негативных материалов о ней в российских медиа. В них, в частности, утверждалось, что ведущей сложно живется.

«Да ужасно живу, что говорить. Но переношу тяготы с достоинством. С трудом, но с достоинством. Чего и вам желаю. Не читайте советских газет», — обратилась к зрителям Лазарева.

Ранее ведущая рассказала, что нашла себе секс-терапевта. Она отметила, что стала чаще задумываться о своей интимной жизни из-за вопросов от знакомых. При этом Лазарева добавила, что скорее не нуждается в романтических отношениях.

