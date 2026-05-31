Певица Mia Boyka закрыла ИП, позволявшее ей исполнять песни и разводить скот

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) решила прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься агробизнесом, выяснило РИА Новости.

Осенью артистка внесла изменения в данные своего ИП, расширив перечень видов деятельности на сельское хозяйство. Эти изменения в соответствии с законодательством давали ей возможность разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

Но в конце мая, как следует из изученных агентством данных системы «Контур.Фокус», от имени этого ИП было подано заявление о прекращении деятельности.

Помимо агробизнеса, статус индивидуального предпринимателя позволял Бойко заниматься деятельностью в области исполнительских искусств, фотографией, звукозаписью, а также розничной торговлей.

Пару лет назад артистка заявляла в соцсетях, что намерена завершить творческую карьеру на ее пике, чтобы после этого полностью посвятить себя семье. Она поясняла, что певцы должны уходить со сцены до начала спада, чтобы их не успели начать воспринимать как ненужных и неинтересных.