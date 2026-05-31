Стас Пьеха отметил 11 лет трезвости и вспомнил, как оказался на грани смерти

Певец Стас Пьеха отметил важную личную дату — 11 лет с момента отказа от наркотиков. Сегодня артист говорит об осознанной жизни, строит отношения и даже владеет собственным реабилитационным центром, однако в прошлом, по его словам, он оказался на грани жизни и смерти.

© Super.ru

Пьеха признался, что в 2015 году во время гастролей почувствовал резкое ухудшение состояния. Тогда врачи диагностировали у него критически высокое давление и подозрение на инфаркт.

«Я до сих пор помню тот страшный день, когда я думал, что умру… Мне резко стало очень плохо. Врачи диагностировали инфаркт, невероятно высокое давление», — вспоминал артист.

По словам певца, именно тот эпизод стал для него переломным моментом: «Тогда я понял, что дальше нельзя играть в эти игры, потому что второй инфаркт может стать обширным», — отметил Пьеха.

С тех пор артист ведёт трезвый образ жизни и открыто говорит о своём опыте, подчеркивая, что считает этот этап одним из самых важных в своей жизни.

Ранее Стас Пьеха рассказал о поклоннице, которая каталась за ним по городам.