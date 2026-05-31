Ида Галич вспомнила, как её дважды не пускали на концерты кумиров в Европе

Блогер Ида Галич поделилась впечатлениями от организации крупных зарубежных концертов, сравнив их с мероприятиями, проходившими в России.

Поводом для высказывания стал концерт Канье Уэста в Стамбуле, на который, по словам Галич, многим не удалось попасть из-за организационных проблем.

При этом Ида вспомнила собственный негативный опыт посещения крупных шоу в Европе. Она рассказала, что на концерте Бейонсе в Испании столкнулась с путаницей с билетами, из-за чего ей и её компании долго не удавалось попасть на стадион.

«Кто-то прошёл по нашим билетам, и мы не смогли доказать, что это наши места. И пока я не зарыдала, нас вообще не пускали», — поделилась она.

Также Галич вспомнила концерт группы Depeche Mode в Берлине, где, по её словам, возник конфликт из-за отсутствия браслетов для входа, что едва не привело к скандалу.

Блогер подчеркнула, что раньше часто критиковала организацию мероприятий в России, однако зарубежный опыт заставил её пересмотреть своё мнение. По словам Галич, даже на крупных мировых шоу случаются серьёзные сбои в работе организаторов.

«Вот сейчас я убеждаюсь, что можно попасть на таких баранов, которые не справляются с потоком билетов, которые продают», — отметила она.

