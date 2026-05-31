Дочь Михаила Турецкого объяснила принятое жестокое решение

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкая Наталья запретила суррогатной матери контактировать с новорожденным сыном. О своем решении она рассказала в соцсетях.

После родов сетевая знаменитость сразу забрала ребенка, намеренно игнорируя личную встречу с матерью.

— Я считаю это самым лучшим решением. Да, не поблагодарила ее лично и не дала ей ребенка на первую неделю, чтобы она кормила его грудным молоком. В этом и есть весь смысл, — написала Турецкая.

Она заявила, что считает такой подход наиболее гуманным и правильным в сложившихся обстоятельствах. По словам Турецкой, сама ситуация уже является серьезным испытанием для всех ее участников, поэтому, по ее мнению, не следует дополнительно осложнять ее лишними переживаниями и эмоциональным напряжением.

— Надо относиться к этому как к взаимовыгодной услуге. Нужен холодный расчет, чтобы не сойти с ума, — заключила женщина.

