Актриса Яковлева встречается с бывшим мужем и любовниками: раскрыла детали
Актриса Алена Яковлева в этом году отмечает свой 65-летний юбилей. Незадолго до грядущего праздника она встретилась с журналистами и раскрыла некоторые аспекты своей жизни. В частности, рассказала, как складывается ее личная жизнь.
Известно, что Алена сейчас свободна, при этом была официально замужем два раза. Первый муж стал отцом ее единственной дочери Марии. Что же происходит в личной жизни Яковлевой сейчас? Об этом корреспонденты спросили ее на светском мероприятии.
На вопрос, есть ли у нее молодые воздыхатели, актриса ответила: «А как же! Куда без них!» При этом, по словам артистки, ее невозможно завоевать.
«Я могу дать шанс и даже войти в какие-то отношения, но я настолько «сама по себе» и я всегда была сама по себе. При этом я не понимаю, что такое одиночество. Жить с мужчиной — никогда, просто я не вижу в этом смысла. Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: «А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?» Понимаете, стареть я не хочу, но у меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников. При этом если взять молодых — то это тоже определенная история. Я их учила, и это дало очень хорошие результаты. Правда, для них, — поделилась своим видением ситуации артистка. — За мной ухаживало много молодых, но кто лучше ухаживает — молодые или ровесники — сказать трудно. Все зависит от конкретного мужчины».
Кстати, на данный момент в жизни Яковлевой происходит весьма неожиданная ситуация: у нее сложились прекрасные отношения со всеми ... бывшими!
«Мне мой бывший муж дарит украшения до сих пор. К любому празднику он что-то придумывает. И это всегда со вкусом, всегда достойно. Украшения разные — могу и бижутерию носить, — поведала звезда. — Вообще я со всеми дружу: и с бывшими мужьями, и любовниками. Я со всеми дружу, а они мне все помогают. Просто надо оставлять прошлое, не вспоминать: «Ты мне сделал гадость». Я это оставляю в прошлом, а общаться продолжаю: было же все-таки что-то хорошее».