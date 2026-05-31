Актриса Яковлева встречается с бывшим мужем и любовниками: раскрыла детали

Актриса Алена Яковлева в этом году отмечает свой 65-летний юбилей. Незадолго до грядущего праздника она встретилась с журналистами и раскрыла некоторые аспекты своей жизни. В частности, рассказала, как складывается ее личная жизнь.

Известно, что Алена сейчас свободна, при этом была официально замужем два раза. Первый муж стал отцом ее единственной дочери Марии. Что же происходит в личной жизни Яковлевой сейчас? Об этом корреспонденты спросили ее на светском мероприятии.

На вопрос, есть ли у нее молодые воздыхатели, актриса ответила: «А как же! Куда без них!» При этом, по словам артистки, ее невозможно завоевать.

«Я могу дать шанс и даже войти в какие-то отношения, но я настолько «сама по себе» и я всегда была сама по себе. При этом я не понимаю, что такое одиночество. Жить с мужчиной — никогда, просто я не вижу в этом смысла. Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: «А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?» Понимаете, стареть я не хочу, но у меня совсем другая энергия, чем у моих ровесников. При этом если взять молодых — то это тоже определенная история. Я их учила, и это дало очень хорошие результаты. Правда, для них, — поделилась своим видением ситуации артистка. — За мной ухаживало много молодых, но кто лучше ухаживает — молодые или ровесники — сказать трудно. Все зависит от конкретного мужчины».

Кстати, на данный момент в жизни Яковлевой происходит весьма неожиданная ситуация: у нее сложились прекрасные отношения со всеми ... бывшими!