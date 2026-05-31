«Написала позиций сто»: Катя Лель рассказала, каким должен быть ее муж

Певица Катя Лель посетила подкаст «До звезды», в котором рассказала, что ее сердце открыто и она готова выйти замуж во второй раз, однако у нее есть список определенных требований к возможному партнеру.

По словам певицы, ее избраннику должно быть не более 35 лет, сам он должен быть русским и спортивным. На предложение ведущего рассмотреть кандидатуру в лице артиста Прохора Шаляпина Лель пояснила, что это «не ее история».

— Я загадала себе, визуализировала его года два тому назад. Написала позиций сто как минимум. Не старше 35 лет. Ну а что? Обязательно наполненный высокими энергиями. Для этого он должен быть прогружен чужой цивилизацией. Не вопрос, он может быть земным человеком. Хочется, чтобы он был русским. Если инопланетянин, то только если красивый. Хотя бы немного спортивный. Темненький, с карими глазами, выше меня. Желательно дипломат, — рассказала Катя Лель.

Ранее Лель заявила, что грядет глобальная зачистка человечества. По словам певицы, времени осталось мало, поэтому она попросила молодое поколение работать над собой, слушать мантры, совершать добрые поступки, а также читать литературу для раскрытия сознания. Также она призвала помогать друг другу.

Также артистка рассказала о том, что в 16 лет с ней впервые связались внеземные цивилизации. Тогда она испытала сильный стресс, поэтому попросила инопланетян пока не выходить на контакт с ее дочерью-подростком Эмилией. Также певица рассказала, что пришельцы могут быть агрессивными во время общения с людьми. Например, после одной из встреч с ними она потеряла несколько зубов.