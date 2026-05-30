С Овечкиным случился забавный конфуз на концерте Жасмин

Александр Овечкин оказался в неожиданной роли поклонника певицы Жасмин. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» пришёл на её сольный концерт в Москве, где с ним приключился забавный инцидент, пишет «МК».

После выступления переполненные эмоциями зрители ринулись к сцене, чтобы вручить певице букеты, и в проходе образовалась настоящая пробка. Овечкину, который тоже хотел подарить цветы, пришлось простоять в очереди несколько минут.

«Вот это курьёз. Чего-чего, а Овечкина с цветами в очереди на концерте Жасмин увидеть не ожидала», — поделилась одна из зрительниц.

Сам хоккеист после концерта с улыбкой признался журналистам, что Жасмин «вообще красавица». Спортсмен не стал роптать и спокойно выждал свою очередь.

За день до этого Александр Овечкин стал гостем другого публичного мероприятия. Поднимаясь на сцену, хоккеист признался, что готовил речь, но в итоге забыл её. Ограничился коротким обращением, в котором назвал Россию лучшей страной, а россиян — чемпионами.