Дмитрий Дибров возмутился слухам об отношениях с Екатериной Гусевой

Дмитрий Дибров резко ответил на слухи о романе с Екатериной Гусевой, отвечая на вопросы журналистов. Ведущий дал понять, что ни о каких отношениях, кроме дружеских, речи не идёт. Его слова приводит «Пятый канал».

«Вы что, с ума сошли? Это мой любимый друг и соратник, конечно. Строю пару… Откуда у вас это? Вы что, из ЗАГСа? Откуда вы сплетни подбираете? Так прекратите вы есть чехоткины плевки», — возмутился телеведущий.

Поводом для пересудов, как пишут СМИ, стал их совместный выход в свет. Гусева тогда заметно стеснялась камер, но Дибров не отпускал её, придерживая за руку, что и вызвало волну обсуждений. Кстати, Екатерина утверждала, что у бывшего супруга Полины Дибровой высокое либидо.

Несколько дней назад Дмитрий появился на публике в компании Елены Товстик, бывшей жены Романа Товстика. Пользователи Сети тут же принялись сравнивать женщин, заявляя, что Елене «Полина — не конкурент». Сама Полина пока хранит молчание.