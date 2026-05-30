Надежда Сысоева высказалась о личной жизни, браке и материнстве

Надежда Сысоева считает: возраст не помеха для материнства. По ее мнению, главное — встретить идеального мужчину

© WomanHit

Надежда Сысоева поделилась взглядами на отношения и семью в шоу «Трое об одном». Артистка отметила, что с возрастом стала больше ценить спокойствие и стабильность, избегая конфликтов и эмоциональных крайностей.

По её мнению, мужчине достаточно нескольких месяцев, чтобы понять серьёзность намерений, и затягивать с предложением не имеет смысла. При этом Сысоева призналась, что находится в отношениях с мужчиной младше себя и считает, что разница в возрасте не играет ключевой роли при взаимопонимании.

Артистка также спокойно относится к теме материнства, подчеркнув, что не считает возраст определяющим фактором. По её словам, главное — встретить подходящего партнёра и быть готовой к этому шагу.