Долина рассказала о выигрыше в казино Лас-Вегаса

Певица Лариса Долина призналась, что однажды выиграла 200 долларов в казино Лас-Вегаса. После этого она ушла, отказавшись искушать судьбу. Артистку цитирует РИА Новости.

Певица пообщалась с журналистами на гольф-турнире Golf Cup и призналась, что участвовала в азартных играх в США.

«Один раз в своей жизни я побывала в Лас-Вегасе. Я выиграла 200 долларов и тут же ушла. Меня совершенно не будоражат азартные игры», — сказала она

По ее словам, после выигрыша в казино стало скучно, она практически сразу оттуда ушла вместе с друзьями.

Долина ответила хейтерам фразой «Бог все видит»

На этой неделе Долина подтвердила, что ей сделали хирургическую операцию из-за проблем с позвоночником.