Стамбул оказался парализован из-за приезда известного рэпера

По данным РЕН ТВ, 30 мая в Турции пройдет концерт американского рэпера Канье Уэста, который уже стал главной темой обсуждений во всем мире и еще до начала мероприятия вызвал серьезные заторы в Стамбуле.

Вчера вечером пробки образовались из-за папарацци, пытавшихся запечатлеть Канье и его супругу Бьянку Цензори, одетую весьма откровенно, во время их прогулки к месту ужина. При этом местные власти не видят проблем в подобном транспортном коллапсе.

По предварительным оценкам, визит Канье Уэста принесет Стамбулу около 100 миллионов долларов. Эта сумма складывается из расходов туристов, которые приехали в город специально ради концерта.