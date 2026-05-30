Кэти Перри выиграла у 86-летнего ветерана многолетний спор за особняк

Кэти Перри одержала очередную победу в затянувшемся судебном споре из-за роскошного особняка в Калифорнии, сообщает People.

© Super.ru

Суд Лос-Анджелеса обязал 86-летнего ветерана из Техаса Карла Уэсткотта выплатить певице более 3 миллионов долларов на оплату услуг адвокатов, а также около 345 тысяч долларов судебных расходов.

Конфликт начался еще в 2020 году, когда Перри и её тогдашний партнер Орландо Блум договорились о покупке особняка в районе Монтесито за 15 миллионов долларов. После подписания предварительного соглашения продавец неожиданно решил отказаться от сделки.

Уэсткотт утверждал, что в момент подписания документов находился под воздействием сильных обезболивающих препаратов после шестичасовой операции и не мог в полной мере осознавать свои действия. Позже, когда его состояние улучшилось, он заявил, что передумал продавать дом, в который переехал всего за несколько месяцев до сделки.

Даже предложение звездной пары увеличить стоимость покупки не изменило его позицию. Однако суд не нашел убедительных доказательств того, что продавец был недееспособен в день подписания договора.

В результате было принято решение в пользу Перри. Ранее суд уже обязал Уэсткотта выплатить певице 1,84 миллиона долларов компенсации за сорванную сделку. Эти средства были перечислены в ноябре 2025 года.

Теперь финансовые последствия для ветерана оказались еще серьёзнее. Помимо уже выплаченной компенсации, ему предстоит покрыть многомиллионные расходы на юридическое сопровождение дела, завершившегося победой поп-звезды.