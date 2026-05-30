Больная раком Лерчек устроила распродажу личных вещей

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в субботу, 30 мая, устроила распродажу личных вещей для поклонников — от бюджетного масс-маркета до аксессуаров известных брендов.

На мероприятии гостей встречала не сама знаменитость, а ее младший брат Родион Чекалин. Среди выставленных на продажу вещей присутствовали как повседневная одежда, так и более яркие сценические образы. Гостям мероприятия предлагали купить наряды с перьями, дизайнерские аксессуары и брендовые сумки. Самым дорогим лотом стала сумка стоимостью 80 тысяч рублей.

При этом, по словам очевидцев, на самые эффектные и дорогие вещи ажиотаж оказался невысоким, передает Super.ru.

19 мая в Сети появилась информация о том, что Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин продали свой недостроенный особняк почти за миллиард рублей. Покупатель возник сразу после того, как Чекалина погасила долг в 175 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой. Новым владельцем здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров стал 41-летний адвокат из Москвы.

4 мая Чекалина прошла четвертый курс химиотерапии из девяти в рамках лечения четвертой стадии рака желудка. Она отметила, что намерена перебороть заболевание и продолжить активную жизнь.