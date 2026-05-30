С Овечкиным случился курьез на концерте Жасмин

Певица Жасмин устроила большой сольник в Москве, на который пришли не только ее многочисленные поклонники, но и звездные друзья. Среди них неожиданно для многих оказался и Александр Овечкин, с которым в зале произошел забавный момент.

Жасмин к сольнику заметно подготовилась. Звезда, как известно, с осени стала работать с нутрициологом. Результат долго себя ждать не заставил. Певица похудела едва ли не на двадцать килограммов и сейчас выглядит, словно тростиночка. Кажется, такой стройной она была в начале своей карьеры.

- Лечу к вам на крыльях любви, - выпорхнула певица к журналистам перед шоу.

Жасмин много рассказывала о подготовке к концерту, признавшись, что посвятила этому немало времени. Впрочем, про отдых не забывала. Об этом рассказала давняя подружка Жасмин – певица Алсу, с которой она не так давно зажигала в караоке.

- Было очень весело, - улыбалась Алсу. – Я вам скажу: она – хулиганка. С виду такая приличная девушка, а она - та еще штучка. Мы примерно в одно время с ней начали. Я, может, на год пораньше. А познакомились с ней, мне кажется, еще до такого, как она начала петь.

В этот вечер Жасмин поддерживала вся семья: муж и трое детей, с которыми она фотографировалась вместе перед началом шоу.

- Добрый вечер, Москва, - начала певица. - Как я давно хотела это крикнуть! Какое счастье сегодня видеть вас всех на этом концерте!

В зале яблоку негде было упасть. Жасмин пела не только сольно: представила несколько дуэтов. Одну из композиций спела с Сосо Павлиашвили, другую – со своей дочерью Маргаритой. В какой-то момент компанию на сцене Жасмин составил Лев Лещенко. Мэтр в этот вечер выглядел довольным.

- Я получил огромное удовольствие, как и всегда, когда пою с тобой дуэтом, - признался Лев Валерьянович. - Ты зажигаешь! Не остывай к творчеству. Но самое главное, желаю тебе настоящего счастья в жизни и большой любви.

Не смог пропустить концерт Жасмин даже Александр Овечкин: для многих его появление в зале стало полной неожиданностью. С прославленным хоккеистом Жасмин, как выяснилось, давно дружит. На концерт Александр немного опоздал. А когда вошел в зал, вскинул руки вверх.

В конце вечера с ним произошел курьезный момент.

Переполненные эмоциями зрители направились к сцене с цветами. Желающих подарить букеты Жасмин оказалось так много, что образовалась «пробка». Овечкину пришлось стоять несколько минут, чтобы вручить цветы звездной подруге. Но спортсмен не роптал.

- Вот это курьез, - рассмеялась одна из зрительниц. – Чего-чего, а Овечкина с цветами в очереди на концерте Жасмин увидеть не ожидала!

Из зала Александр выходил довольный.

- Жасмин вообще красавица, - признался он журналистам.

А сама певица пообещала не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше радовать поклонников новыми песнями и выступлениями.