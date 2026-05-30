Таисия Повалий неожиданно отреагировала на приговор к 12 годам тюрьмы

Украинская хунта не оставляет в покое Таисию Повалий. Стало известно, что прославленную певицу на Украине заочно приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества за поддержку России и СВО. Таисия отреагировала на эту новость совершенно неожиданным образом.

© Московский Комсомолец

В день, когда стало известно о решении украинского суда Повалий, она давала концерт в Храме Христа Спасителя. В зале был полный аншлаг.

- Я сегодня так счастлива, - сообщила звезда, едва выйдя на сцену. – В этом священном зале мне выпала честь давать свой спектакль третий раз за год. Для меня большая радость, что я сейчас в России, что Бог так управил. Бог спас и сохранил меня. И он дал мне вас. Спасибо вам огромное! Я вас приглашаю сегодня в мой мир любви. Очень хочу, чтобы мы наполнились духовностью в этом зале.

Певица всем своим видом давала понять: провокации со стороны украинской хунты ее из колеи не выбили. На сцене она парила: пела и проверенные хиты, и новые произведения, и даже молитвы.. Кажется, происходящие вокруг ее имени событиям она уже научилась не принимать близко к сердцу.

- Я с каждым разом становлюсь увереннее и увереннее в себе, - продолжила звезда. – Я же - начинающая певица. И мне самой интересно, как Господь будет проводить меня дальше на моем новом пути.

Как известно, с начала СВО певица живет в России. Она купила дом в ипотеку и перевезла в Москву пожилую маму, которая проехала две тысячи километров, чтобы воссоединиться с дочерью. Кстати, во время концерта звезда раскрыла семейную тайну.

- Мой дедушка не пришел с фронта: именно 9-го мая бабушке принесли похоронку, - поделилась певица. – Мама говорит, что до сих пор помнит, как моя бабушка взяла троих детей за руки и побежала к речке. «Все люди празднуют, а она на все село кричит», - вспоминает мама. После войны родная сестра моего дедушки уехала в Москву. Она не могла иметь детей. В какой-то момент она приехала в деревню и говорит бабушке: «Отдай мне самую младшую, Нину, я буду за ней смотреть, выращу и буду ее очень сильно любить». Бабушка сказала: «Нет-нет, мы будем умирать, нам будет тяжело без отца, но я не отдам ее». Когда моя мама приехала в Москву, мы ехали на машине, а она говорит: «Я и не думала, что на старости лет приеду-таки в Москву».

Во время концерта певице дарили не только роскошные букеты цветов. В какой-то момент поклонники презентовали ей и икону. Певица с благодарностью приняла и трижды перекрестилась: «Спаси, Господи».

- В моей жизни очень много чудес происходит, - продолжила откровенничать певица. – Я знала, что легка на подъем. Я свое гнездо свивала все эти годы! Чего у меня только не было: первые победы, первые награды – все там. И я никогда не думала, что когда-нибудь смогу начать жизнь сначала. Там у меня было все: статус, дом. И в какой-то момент я была спасена Богом, я начала свою жизнь с нуля, приехала на съемную квартиру…

- В 58 лет начать все сначала - это круто! – заявила Таисия. - Вы знаете, это очень даже молодит. Хочу поблагодарить Господа, Богородицу и Всех Святых за то, что у каждого человека есть свой путь и он прекрасен по-своему.

На Украине певицу Повалий приговорили к тюремному сроку с конфискацией имущества

Рассуждала певица и на тему своего заочного ареста на Украине. Таисия призналась: перед концертом она видела публикации, в которых сообщалось, что ее приговорили к аресту на 12 лет. На них она отреагировала с присущим ей юмором.

- Вот, я и думаю, это новый срок или со старыми считать надо? – улыбнулась Повалий.

Зрители внимали каждому слову певицы и активно ее поддерживали. Многие пели с ней хором. Таисия уходила со сцены счастливая и пообещала новые встречи.