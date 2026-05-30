Стало известно, куда пропала оскорбившая россиян Барбара Брыльска

Последний раз Барбара Брыльска снималась в России в 2014 году. Она участвовала в нескольких телевизионных проектах. Затем артистка перестала появляться в нашей стране, сейчас она ведет скрытную жизнь и тяжело болеет, сообщает в субботу «Комсомольская правда».

Издание напоминает, что пять лет назад стало известно, что у актрисы, снявшейся в знаменитой комедии «Ирония судьбы», диагностировали рак языка. Сама Брыльска отказывалась говорить о болезни.

«Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — говорила она.

Сейчас актрисе 85 лет. В Россию она не ездит. СМИ писали, что она «превратилась в злобную русофобку» и отказывалась говорить на русском языке.

При этом ранее Брыльска признавалась в любви «всему российскому народу» и была «готова ссориться с теми, кто его не любит». Про «Иронию судьбы» она говорила, что в этом фильме вся душа народа.

Сложный характер некоторые связывают с трагедией в жизни актрисы, которая произошла в 1993 году. Тогда в ДТП погибла ее 20-летняя дочь Бася. Три года Брыльска не выходила из дома, не желая никого видеть. Она постоянно плакала, «напивалась до посинения, мечтала умереть», и каждый день в течение трех лет писала Басе письма.

После этого Брыльска чуть не сгорела заживо. Она проснулась от того, что подобранная на улице бродячая собака содрала с нее одеяло. Дом был полон дыма, но актриса успела выбежать на улицу. После этого собака исчезла, а актриса до сих пор уверена, что ее спасла дочь.

Лариса Лужина едко высказалась об отказавшейся от русского языка Барбаре Брыльской

В 2023 году польская актриса заявила, что в России невозможно жить. По ее мнению, россияне страдают и нуждаются в помощи.