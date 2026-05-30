Стало известно, куда пропала оскорбившая россиян Барбара Брыльска
Последний раз Барбара Брыльска снималась в России в 2014 году. Она участвовала в нескольких телевизионных проектах. Затем артистка перестала появляться в нашей стране, сейчас она ведет скрытную жизнь и тяжело болеет, сообщает в субботу «Комсомольская правда».
Издание напоминает, что пять лет назад стало известно, что у актрисы, снявшейся в знаменитой комедии «Ирония судьбы», диагностировали рак языка. Сама Брыльска отказывалась говорить о болезни.
«Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — говорила она.
Сейчас актрисе 85 лет. В Россию она не ездит. СМИ писали, что она «превратилась в злобную русофобку» и отказывалась говорить на русском языке.
При этом ранее Брыльска признавалась в любви «всему российскому народу» и была «готова ссориться с теми, кто его не любит». Про «Иронию судьбы» она говорила, что в этом фильме вся душа народа.
Сложный характер некоторые связывают с трагедией в жизни актрисы, которая произошла в 1993 году. Тогда в ДТП погибла ее 20-летняя дочь Бася. Три года Брыльска не выходила из дома, не желая никого видеть. Она постоянно плакала, «напивалась до посинения, мечтала умереть», и каждый день в течение трех лет писала Басе письма.
После этого Брыльска чуть не сгорела заживо. Она проснулась от того, что подобранная на улице бродячая собака содрала с нее одеяло. Дом был полон дыма, но актриса успела выбежать на улицу. После этого собака исчезла, а актриса до сих пор уверена, что ее спасла дочь.
Лариса Лужина едко высказалась об отказавшейся от русского языка Барбаре Брыльской
В 2023 году польская актриса заявила, что в России невозможно жить. По ее мнению, россияне страдают и нуждаются в помощи.
«Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — подчеркнула Брыльска.