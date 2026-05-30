Родственники певца Александра Градского на протяжении пяти лет делят наследство, оставшееся после его смерти. Основная борьба развернулась между вдовой артиста Мариной Коташенко и его старшими детьми.

Сам исполнитель при жизни не составил завещания, поэтому семье приходится самим разбираться, как делить его наследство, которое составляет около одного миллиарда рублей.

Спустя год после смерти Градского Коташенко ограбили — неизвестные напали на нее у машины, заставили вернуться домой и вынести из-под кровати в спальне более 104 миллионов рублей.

— Очень странным образом у нее оказались все наличные деньги моего отца. Ее ограбление произошло, случайно так совпало, ровно за день до начала описи имущества, — высказался сын певца Даниил Градский.

Он добавил, что сомневается и в том, что общие дети Градского и Коташенко действительно являются его родственниками.

— Моя уверенность наступит только тогда, когда мы сделаем экспертизу. Можно через ДНК доказать, что брат — не брат. У нас один папа должен быть, и все, — цитирует его StarHit.

Спор о наследстве Градского дошел до возможной эксгумации тела

Еще в августе прошлого года Даниил Градский попытался через суд «отстранить» вдову отца от наследства. По мнению истца, женщина вступила в брак с артистом из меркантильных соображений.