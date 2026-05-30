Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram* заявил о том, что больше не станет выступать на сценах, где ее не ждут. Причиной стало недавний инцидент, который произошел во время выступления ее коллеги Любови Успенской.

Седокова по настоянию друзей вышла к Успенской, которая тепло встретила ее на сцене. Однако позже к 43-летней певице подошел неизвестный мужчина, который стал ее унижать. Собеседник, который не стал представляться, заявил о том, что Седоковой было нельзя выходить к Успенской.

— Но, конечно, я больше никогда не приду туда. И не выпрусь, как идиотка, на сцену что бы мне не говорили. Буду выходить только на свою сцену. Ho! Никто в этой жизни не имеет право обесценивать вас. Это я пишу сейчас чтобы вы знали, что и со мной такое случается. И мы справимся, — подчеркнула артистка.

Недавно Седокова прокомментировала появившиеся в Сети слухи о романе с рэпером Джиганом. По словам артистки, ее забавляет, что люди обсуждают их предполагаемые отношения, хотя на самом деле это был безобидный флирт.

