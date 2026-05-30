Кушанашвили признался, что много лет не общается с сыном

Журналист Отар Кушанашвили в беседе с Натальей Подольской рассказал, что все еще испытывает грусть из-за отсутствия возможности увидеть своего сына Федора.

Ребенок появился на свет в 2000 году в браке телеведущего с Марией Якимовой. После развода отец еще некоторое время виделся с сыном, однако позже его экс-супруга обрубила все связи.

— Это, знаете, такая же больная тема, как у (певца Николая — прим. «ВМ») Баскова. Он не видится с ним, противоположная сторона не дает. А Коля, как и я, надеется, что зов крови приведет ребенка, — уточнил он.

Когда Кушанашвили только узнал о том, что больше не сможет общаться с сыном, он думал, что это всего лишь шутка.

— Они сменили телефоны, место жительства. У нее осталось все, а я начинал все с нуля. Думал: «Наверное, это шутка какая-то. Через месяц позвонит». Но человек все обрубил, — высказался журналист.

