Шаляпин признался, что уже написал завещание

Певец Прохор Шаляпин в шоу блогера Сатира «Терапия» признался, что написал завещание и уже определился с тем, кому достанется наследство после его смерти.

— Я все время перед вылетом в любой город завещание проверяю. Оно у меня есть, да, — уточнил исполнитель.

Шаляпин привык учитывать все обстоятельства жизни, которые могут произойти с каждым. По этой причине он обращает внимание на статистку, согласно которой женщины живут дольше мужчин.

— Как показывает практика, до преклонного возраста доживает очень мало процентов людей. Вы представьте, до 65 доживет только 50 процентов мужчин, — добавил шоумен.

Несмотря на это, певец подчеркнул, что он не из тех, кто бесцельно откладывает деньги на черный день. Исполнитель считает, что средства нужно вкладывать в недвижимость.

13 мая телеведущий Владимир Молчанов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь, с которой он боролся последние годы.

После юрист Иван Соловьев рассказал, что если журналист не оставил завещания, то его наследство перейдет к прямым наследникам, которым в данном случае является внук Дмитрий.