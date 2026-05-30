Умерла бывшая жена Джорджа Лукаса Марсия

Оскароносный киномонтажер Марсия Лукас, чья работа над первой частью «Звездных войн» во многом определила успех культовой саги, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителей семьи.

Бывшая супруга режиссера Джорджа Лукаса ушла из жизни в среду, 27 мая, в своем доме в калифорнийском городе Ранчо-Мираж. Причиной смерти стал метастатический рак. Последние часы женщина провела в окружении близких людей.

Марсия Лукас получила премию «Оскар» за лучший монтаж фильма «Звездные войны: Новая надежда» (1977). Помимо работы над оригинальной трилогией, она также участвовала в создании картин Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист», за последний была номинирована на премию BAFTA. После оглушительного успеха «Звездных войн» Лукас взяла паузу в карьере, посвятив себя воспитанию детей, однако неофициально помогала экс-супругу в работе над другими проектами, в том числе консультировала по финальной сцене фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Марсия Лукас (в девичестве Гриффин) родилась 4 октября 1945 года в Модесто, штат Калифорния. Свою карьеру в кино она начала в 1964 году, работая помощником киномонтажера на студии Sandler Films. Ее первой крупной работой в качестве редактора стал фильм «Американские граффити» (1973), за который она получила свою первую номинацию на «Оскар». Джордж Лукас первоначально не планировал привлекать жену к работе над «Звездными войнами», но, разочаровавшись в черновом монтаже, пригласил ее, а также Пола Хирша и Ричарда Чу для спасения проекта.

Впоследствии Марсия неофициально помогала с монтажом фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980) и вернулась в официальную должность для работы над картиной «Звездные войны: Возвращение джедая» (1983).

Пара, поженившаяся в 1969 году и удочерившая дочь Аманду, развелась в 1983 году. Позже Марсия вышла замуж за мастера по витражам Тома Родригеса и развелась с ним в 1993 году. В последние годы жизни, уже после выхода сиквелов Disney, Лукас критиковала новую трилогию, называя ее «ужасной» и «полным провалом».