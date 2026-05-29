Покалеченная Семенович снова оказалась у врача

Вчера с 46-летней певицей произошел несчастный случай — она серьезно повредила палец. И новости пока оставляют желать лучшего.

© WomanHit.ru

Вчера певица Анна Семенович не на шутку перепугала своих поклонников. Звезда приехала на радиостанцию по работе, но позже оказалась в травмпункте. Один из сотрудников случайно не придержал дверь, и тяжелая створка с размаху ударила артистку по пальцу. 46-летней Семенович срочно потребовалась помощь медиков. В больнице ей обработали рану и наложили целых шесть швов.

Сегодня исполнительница была вынуждена поехать в клинику снова. И новости оказались тревожными — ситуация пока оставляет желать лучшего. 46-летняя певица призналась, что медику не нравится край раны — он немного посинел.

«Переживаем, лишь бы не было некроза. Даже дренаж мне оставили. Я думала, что сегодня я уже отстреляюсь, но нет — завтра опять к нему на прием надо идти... Так болит...Такая хрень со мной произошла», — сообщила Анна.

Напомним, Анна Семенович сейчас состоит в серьезных отношениях. У артистки есть любимый мужчина — бизнесмен Денис Шреер. Пара уже ведет разговоры о свадьбе, однако точной даты пока нет. Избранник Семенович еще не сделал ей официальное предложение руки и сердца.