Против солистки Reflex запустили заказную кампанию хейтеров

Конкуренты запустили против солистки группы Reflex Ирины Нельсон заказную кампанию хейтеров. Об этом сообщил Popcake продюсер и супруг исполнительницы Вячеслав Тюрин.

Тюрин подчеркнул, что негативные посты о выступлении Нельсон появились еще до фактического проведения концерта. Он отметил, что певица уже обратилась в правоохранительные органы.

«Заявление в прокуратуру за травлю мы уже подали. Тем более, что человек, который первым начал травлю, в открытую пишет, что это его ниша, ждет заказов», — сказал продюсер.

На вопрос о заказчиках кампании Тюрин ответил сдержанно, однако уточнил, что они известны.

«Этим занимается ФСБ и прокуратура. <...> Имя заказчика я не имею права озвучивать до официального объявления на основе следствия», — пояснил он.

Певица обратилась в полицию после того, как в сети разошлись видео с ее концерта. В комментариях пользователи, среди прочего, обвинили ее в использовании фонограммы.