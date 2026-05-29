Дочь Анастасии Заворотнюк послала воздушный поцелуй на могиле матери

Звёзды «Моей прекрасной няни» не стало два года назад. На могиле Анастасии Заворотнюк 29 мая собрались поклонники и близкие. Супруг, вдовец — фигурист Пётр Чернышёв — установил на Троекуровском кладбище шатёр для поминовения, где всех желающих угощали пирогом. Сам спортсмен приехал вместе с дочкой — семилетней Милой, которая трогательно послала воздушный поцелуй в сторону могилы мамы, — передаёт Shot.

Тем временем старшая дочь Анастасии Заворотнюк трогательно почтила память матери во вторую годовщину её смерти в соцсетях. Анна Заворотнюк опубликовала в блоге чёрно-белую фотографию актрисы и призналась, что спустя два года боль утраты не стала меньше.

«2 года без тебя. Время идёт, но боль утраты и любовь к тебе не становятся меньше. Я помню тебя каждую минуту, мама», — написала Анна.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком мозга. Последние годы актриса не появлялась на публике и практически не вела публичную жизнь.