В День России на БСА «Лужники» состоится крупнейший фестиваль «ТопФест» для поколения Альфа с участием звезд и блогеров

В Москве на стадионе «Лужники» 12 июня 2026 г. состоится Всероссийский фестиваль «ТопФест» — масштабное мероприятие для детей, подростков и их родителей, которое соберет более 80 тысяч зрителей на самой большой открытой арене страны. Уникальный проект объединит известных артистов и популярных блогеров в День России, что сделает его главным праздником для поколения Альфа.

Стадион «Лужники» был выбран Институтом поддержки детского блогинга — организатором «ТопФеста» — не случайно. Главная арена страны, где проходили церемонии открытия Олимпиады, финалы Лиги чемпионов и концерты величайших звезд мира, на один день превратится в пространство, где дети и их кумиры вместе создадут историю.

Помимо ярких зрелищных событий, для участников фестиваля будут подготовлены более 50 уникальных музыкальных номеров — каждое выступление создано специально для этого особого события. На сцену «Лужников» выйдут кумиры миллионов, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции и радость: Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Янгер, Поли, Газан, Марьяна Локель, ЦУ Е ФА, Юля Гаврилина, Стешок, Карина Кагра, Настя Кош, Макс Кобзов, Софи Шайн, Мишка Топ, Арина Дубкова, Милана Учайкина, Каролина Грейс, Вова Солодков, Алиса Буслова, Макар Давыдов, Тимофей Красников, Арина Жулина, Вау Вероника, Милана Шайн, Варя Джем, Тамик, Амина Тендерлибае, Вирсавия, группа «Без игрушек» и еще много топовых блогеров.

Популярных блогеров также поддержат известные артисты: Дима Билан, Полина Гагарина, Миа Бойка, Валя Карнавал и многие другие.

«Наш фестиваль — не просто концерт, — говорит Наталья Локтева, директор Института поддержки детского блогинга. — На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория: дети и родители говорят на одном языке».

Московское шоу — главная часть Всероссийского гастрольного тура «ТопФест», который охватит 15 городов и соберет более 500 000 зрителей. Проект с большим успехом стартовал в марте в Санкт-Петербурге и попал в Реестр рекордов России в номинации: «Наибольшее количество просмотров по официальному хештегу фестиваля за 21 день на онлайн-платформах». Более 37 миллионов просмотров было зафиксировано по хештегу #ТопФест.