Бывшая жена Товстика заявила, что скандальный развод пошел ей на пользу

Елена Товстик, бывшая жена предпринимателя Романа Товстика, который начал встречаться с Полиной Дибровой, заявила, что скандальный развод с ним пошел ей на пользу.

Также она отметила, что каждому, кто пытается опорочить ее имя в этой ситуации, вернутся его слова.

— Каждому, кто хочет кинуть грязью, надо помнить, что грязь до цели может не долететь, а руки останутся испачканными! А тому, кто начал это все, надо вспомнить слова, сказанные ему еще в начале августа прошлого года очень умным человеком: «Если сильно обоср-ся — воды не жалей!» Пока виновник происходящего экономит на воде, запах уже режет глаза! — написала женщина в личном блоге.

Товстик уточнила, что процитированная ей фраза является чеченской народной мудростью.

8 мая женщина опубликовала любовные письма ее бывшего мужа и добавила, что ее миссия заключается в том, чтобы «показать настоящую историю силы правды» и «поднимать на ноги» женщин и матерей, которые оказались в похожей ситуации.

30 сентября 2025 года СМИ сообщили, что суд официально развел Романа Товстика с его женой Еленой. Изначально ее интересы в суде представляла юрист Екатерина Гордон.