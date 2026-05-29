«Я уже в строю!»: Волочкова вернулась на сцену после операции
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что вернулась на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу после операции по замене тазобедренного сустава.
По словам артистки, после танго она решилась станцевать еще один дуэт.
Знаменитость отправила видео выступления врачам, которые занимались ее лечением в Германии. Волочкова призналась, что реакция специалистов ее удивила.
— Они написали, что я сумасшедший феномен, — уточнила она.
Танцовщица подчеркнула, что после таких операций пациенты обычно проходят длительный период реабилитации, который может занять несколько месяцев. Тем не менее ей удалось провести 15 концертов всего за два с половиной месяца.
Ранее балерина рассказала, почему полетела за границу, а не стала делать операцию на ноге в России.
В марте артистка рассказала, что даже после хирургического вмешательства она не переставала думать о возвращении на сцену. Уже на следующий день знаменитость попыталась сесть на шпагат, из-за чего разошлись швы и потребовалась повторная процедура. Тем не менее восстановление прошло довольно быстро, и вскоре балерина снова смогла выступать.