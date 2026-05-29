Группу «Дискотека Авария» жестко захейтили в Сети

Группа «Дискотека Авария» подверглась резкой критике в соцсетях после того, как солист Алексей Серов толкнул вышедшего на сцену поклонника. Об этом пишет Super.ru.

По данным издания, на одном из выступлений группы поклонник «навеселе» выбежал на сцену под песню «Пей пиво». При этом музыканты такое рвение не оценили.

«Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились», — написали артисты.

Однако у интернет-пользователей вызвало возмущение то, что солит группы Алексей Серов попытался «потолкаться» с фанатом, оказавшимся на сцене.

«А зачем так пихать человека неадекватно?», «Зачем толкать?», «Чем конкретно этот ваш поклонник провинился?» «Прям разочарование», — написали интернет пользователи.

Она также предложили музыкантам в подобных ситуациях вызывать охрану и «нормально», без агрессии, убирать лишних людей со сцены.

