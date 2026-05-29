Смерть жены и громкие скандалы: как сложилась судьба Андрея Лебедева

Несколько лет назад актер Андрей Лебедев заявлял, что ненавидит публичное полоскание грязного белья, а сам если и посещает телестудии, то только для веселых передач. Это сложно вяжется с тем, что артист трижды приходил на шоу «На самом деле», где обсуждал связи с любовницами и отношения сына. Starhit вспомнил судьбу знаменитости в день его 65-летия.

© Соцсети

Путь к известности

Андрей Лебедев родился 29 мая 1961 года в Краснокамске Пермской области. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ. Еще в студенчестве артист дебютировал в театре «Современник-2», а после получения диплома прослужил там два года. После актер перешел в «Маяковку», где служил до начала 00-х.

С 1992 года Лебедев стал появляться в кино. Первой значимой ролью для него стал образ Гийома в «Королеве Марго». Закончились 90-е проектами «Динамит», «День полнолуния» и «Редакция», а в 00-е артиста стали чаще звать на второстепенные роли. Он нередко перевоплощался в правоохранителей, докторов и юристов. Всего на счету Лебедева более 180 проектов.

Смерть жены

В первом браке Лебедева родились двое детей: Филипп и Архипп. Супруга артиста заболела раком поджелудочной железы, с которым прожила еще два года.

Первое время вдовец не находил себе места, но спустя много лет встретил Татьяну Иванову и решился на второй брак. Избранница была на 18 лет младше, но прекрасно поладила с детьми артиста. Однако радость совместной жизни была омрачена скандалом, который оказался вынесен на телевидение.

Скандалы на телешоу

В феврале 2019 года Лебедев пришел в программу «На самом деле» с запутанной историей. Шестью годами ранее у него случился роман с девушкой Ольгой из Воронежа, куда артист ездил с мастер-классом. Бывшая утверждала, что ее пятилетний сын — внебрачный ребенок актера.

Лебедев не стал отрицать возможность рождения мальчика от него и был готов обеспечивать бывшую любовницу и ее ребенка. Однако сама Ольга не знала точно, был ли Тарас наследником артиста, ведь в период романа жила с фактическим мужем Александром. С последним у женщины установились напряженные отношения: он уходил от беременной избранницы, но позднее встретил ее из роддома. Впоследствии мужчина уверял: он сделал ДНК-тест и уверен, что Тарас — точно не его сын.

На отцовство претендовал и другой кавалер Ольги — Дмитрий. В эфире шоу выяснилось, что ни Лебедев, ни Дмитрий никак не связаны с Тарасом. Его настоящим родителем оказался Александр, просто обманувший Ольгу насчет ДНК.

Спустя полгода актер снова появился в студии передачи. На этот раз актер рассказал, что после двух лет отношений женился на Татьяне Ивановой. В медовый месяц супругов потревожила бизнесвумен Лидия Трусова: дама уверяла, что состояла в отношениях с артистом, пока тот жестоко не обманул ее.

По версии Трусовой, Лебедев обещал жениться на ней в августе, а на подготовку церемонии женщина потратила свыше 2 млн рублей. Обиду она оценила в 27 млн рублей — якобы именно столько она потратила на любовника за несколько лет.

«Думала, что мы будем здесь очень счастливы. В этой квартире мы встречались три раза в неделю. Я думала, что у нас настоящие чувства. А он, наверное, от меня хотел лишь денег», — негодовала она.

Лебедев заявлял, что как только узнал о семейном статусе Лидии, то сразу разорвал отношения. Кроме того, он заявил, что не тратил столько денег. Эксперты телешоу выяснили, что траты действительно были сильно преувеличены.

В 2021 году артист посетил передачу «На самом деле» из-за того, что его 18-летний сын Архипп решил жениться на 35-летней женщине. Молодой человек пытался убедить папу, что может обеспечить Екатерину Аношкину, которую знает с детства. Однако Лебедев воспользовался запрещенным приемом и заявил, что Катя — его дочь.

«Архипп не может жениться на своей сестре. Это какая-то ерунда. Конечно, они давно знакомы. Она даже была его нянечкой. Мы дружили семьями, но я не знал, что между ними. Для меня это был шок. Это карма? Не понимаю, почему из тысяч он выбрал именно ее», — заявил актер.

Однако Аношкина не поверила. Генетическая экспертиза опровергла ее родство с Лебедевым Ч в результате ему пришлось смириться с выбором сына. При этом не все зрители поверили в его искренность: некоторые предположили, что актер намеренно ходит по телешоу со скандальными откровениями, чтобы напомнить о себе.