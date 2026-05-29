Продюсер «Бумера» рассказал, почему решил снова заняться режиссурой

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц объяснил, почему решил снова заняться режиссурой спустя тридцать с лишним лет. В интервью «Ведомостям» он заявил, что сделал это, «чтобы вернуться в профессию» и доказать, что он еще умеет работать.

С 4 июня в российском прокате стартует фильм «Ветер». Кинолента уже получила приз на международном фестивале в Ханты-Мансийске, стала победителем «Белого Слона», а также завоевала «Нику» в нескольких номинациях, включая главную. «Ветер» стал второй режиссерской работой Члиянца — до этого он срежиссировал фильм «По прямой», вышедший уже более 30 лет назад.

По словам режиссера, успех картины «Ветер» для него ожидаем. Более того, он считает, что результат «не самый удачный» — он был уверен, что картина окажется на Венецианском кинофестивале.

«Я сделал это, чтобы вернуться в профессию. А с чем еще возвращаться? Сейчас я имею право сказать коллегам: "Я не старый дурак, я не выжил из ума, я умею работать с этим, с этим и с этим. Доверьте мне новый фильм", — объяснил Члиянц свое решение вернуться к работе режиссера.

Продюсер также признался, что когда он бросил режиссуру, то от него словно «отвернулся ангел». Он отметил, что его коллеги Алексей Балабанов и Кира Муратова за это его сильно невзлюбили.