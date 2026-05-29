Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы

Народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий осудили на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества в Виннице. Об этом сообщили украинские СМИ.
Известно, что Винницкий городской суд заочно осудил певицу и признал ее виновной в коллаборационной деятельности и поддержке специальной военной операции России на Украине.
Также Повалий назначено наказание в виде запрета занимать определенные должности сроком на 15 лет. Принято решение о полной конфискации ее имущества в доход государства.
Сейчас артистка имеет российское гражданство и проживает на территории РФ.
Недавно Таисия Повалий рассказала, что ее пожилая мать находилась на Украине во время начала специальной военной операции.
Повалий призналась, что сильно переживала за мать, так как та была в постоянной опасности.