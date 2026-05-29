Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы

Народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий осудили на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества в Виннице. Об этом сообщили украинские СМИ.

Известно, что Винницкий городской суд заочно осудил певицу и признал ее виновной в коллаборационной деятельности и поддержке специальной военной операции России на Украине.

Также Повалий назначено наказание в виде запрета занимать определенные должности сроком на 15 лет. Принято решение о полной конфискации ее имущества в доход государства.

Сейчас артистка имеет российское гражданство и проживает на территории РФ.

Повалий почти перестала общаться с сыном

Недавно Таисия Повалий рассказала, что ее пожилая мать находилась на Украине во время начала специальной военной операции.

Повалий призналась, что сильно переживала за мать, так как та была в постоянной опасности.