Три брака и головокружительный роман: что известно об отношениях Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк была не только «Прекрасной няней», но и обворожительной женщиной. За свою жизнь артистка успела трижды побывать в браке и завести один головокружительный роман. Starhit вспомнил историю отношений знаменитости в годовщину ее смерти.

Олаф Шварцкопф

Впервые актриса вышла замуж за бизнесмена Олафа Шварцкопфа, с которым познакомилась на празднике в «Табакерке». Скромная свадьба прошла в родном городе Заворотнюк — Астрахани. Уже спустя год актриса подала на развод. Она утверждала, что муж оказался настоящим домашним тираном.

Шварцкопф со временем представил свою версию. Мужчина был на 12 лет старше избранницы и отмечал, что молодая жена еще многого не умела по хозяйству. Однако главной мечтой Олафа оставались дети, которых у пары так и не появилось.

Другой причиной разлада мог оказаться неудавшийся переезд в Эстонию: закрепиться в местном театре у Насти не получилось, а дальнейшая московская жизнь супругов не клеилась. Предприниматель постоянно ездил по командировкам, а Заворотнюк не хватало внимания. Позднее Шварцкопф заподозрил ее в измене.

«После того как я приехал, в дверь нашей квартиры не раз звонили разные девицы, представляясь Настиными подружками, просили позвать ее. Жена выходила на лестничную площадку, шушукалась с ними, потом возвращалась и, сославшись на возникшие дела, куда-то срочно уезжала. Гораздо позже, из интервью Заворотнюк, я узнал, что именно в то самое время у нее начался роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым», — делился Олаф.

После развода Заворотнюк вычеркнула мужчину из жизни и даже спустя 20 лет отказывалась с ним общаться. У самого Олафа создать крепкую семью не получилось: он разошелся с возлюбленной, которая родила ему дочь.

Дмитрий Стрюков

Роман с владельцем автосервиса Дмитрием Стрюковым у Заворотнюк начался случайно. Актриса искала попутку, и Стрюков подвез ее до места назначения, не взяв за услугу ни рубля. В благодарность артистка пригласила Дмитрия на свой спектакль, не подозревая, во что выльется простая любезность. В результате пара влюбилась друг в друга, сыграла свадьбу и уехала в США. В браке у них родились дочь Анна и сын Майкл, за появление на свет которых Заворотнюк заплатила большую цену.

«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — признавался Стрюков.

Однако на этом проблемы не закончились. В США артистка занялась бизнесом и чуть не оказалась в тюрьме из-за подделки документов.

В окружении актрисы считали, что с появлением сына Майкла отношения Насти и Дмитрия улучшились. Новый кризис настал, когда в доме появилась няня — бизнесмен якобы закрутил с ней роман, после чего Заворотнюк подала на развод.

Сергей Жигунов

Зрители считали тандем Заворотнюк и Сергея Жигунова в «Моей прекрасной няне» очень удачным. На деле сперва отношения актеров были напряженными. Только со временем конфликты сошли на нет, и между партнерами по площадке возникли чувства.

«Мы почувствовали, что, когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, то нервничаем. И я, и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом — и чего-то такого уже не хватает», — делилась актриса.

Жигунов на фоне романа даже развелся с супругой Верой Новиковой, однако, вопреки ожиданиям зрителей, коллеги по сериалу так и не женились. После разрыва артист вернулся к супруге.

Петр Чернышев

Анастасия познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым на проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон». Они увиделись в первый съемочный день и Заворотнюк сразу влюбилась.

Поначалу они общались как друзья, но скрыть нараставшие взаимные чувства становилось все труднее. Вскоре знаменитости поженились и обвенчались. Ради семьи Петр вернулся из США, где провел 17 лет. Пара поселилась в коттедже в Крекшино, в котором хватало места для всех близких — сын Майкл и дочь Анна легко нашли общий язык с новым мужем мамы.

В октябре 2017 года Заворотнюк родила дочку Милу. Меньше, чем через год идиллия рухнула — подтвердились слухи о раке у Анастасии. Поклонники считали, что из-за болезни жены Петр забросит выступления, однако фигурист начал работать на износ, чтобы обеспечить любимой достойный уход и лечение. Чуда не случилось и 29 мая 2024 года Анастасия скончалась.

Чернышев и сейчас продолжает выступать с ледовыми шоу, но каждые выходные посещает могилу жены. В прошлом году спортсмен посвятил ей номер в программе «Влюбленные в фигурное катание».