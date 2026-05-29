Звездный адвокат Жорин раскрыл, как иноагенты накажут Shaman

Иноагенты, чьи лица были использованы в клипе артиста Ярослава Дронова (SHAMAN), имеют возможность подать на него в суд и даже взыскать с певца компенсацию.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» звездный адвокат Сергей Жорин.

— Перспективы такого спора я бы оценивал как неочевидные. Самая сильная конструкция — иск о незаконном использовании изображения и требование прекратить распространение соответствующего фрагмента, удалить видео и взыскать компенсацию. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации выглядят менее перспективно. Необходимо доказать порочащий характер. Суд будет учитывать сатирический контекст клипа, публичность участников и политический подтекст. Но юридически это не безнадежная история, — отметил Жорин.

По словам адвоката, певец использовал в клипе изображения лиц людей, которые не давали на это согласие. В связи с этим они могут обратиться в суд, так как Дронов фактически зарабатывает на их фотографиях.

— Использование в клипе фотографии людей без их согласия, создает риск нарушения права на изображение, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ. Аргумент о сатире, общественном интересе и публичном статусе этих лиц возможен, но он не является универсальным оправданием. Статус иноагента сам по себе не лишает человека права на судебную защиту и не означает, что его изображение можно свободно использовать в коммерческом или публичном произведении, — подчеркнул адвокат.

SHAMAN выпустил клип, в котором «присутствуют» 20 иноагентов, включая журналиста Юрия Дудя*, рэпера Алишера Моргенштерна*, бизнесмена Олега Тинькова* и других лиц. Дронов с помощью искусственного интеллекта «заставил» их «подпевать» ему хором.

*Признаны иноагентами.