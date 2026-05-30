Ася Борисова извинилась перед Маратом Башаровым за пощёчину

Марат Башаров и Ася Борисова, встречающиеся уже четыре года, приняли участие в съёмках реалити-шоу «Ставка на любовь». Устроители проекта придумали для женщин необычное задание: вывести своих мужчин на эмоции и поднять им пульс.
Ася действовала нестандартно. Сначала она нежно поцеловала избранника, а затем неожиданно отвесила ему пощёчину.
«Ещё? Давай раскачивайся!» — прокомментировала актриса свой поступок.
Ошарашенный Башаров, зажмурившись, попросил больше так не делать.
После эфира Борисова решила публично попросить прощения за рукоприкладство.
«Моё солнышко, прости, пожалуйста, за пощёчину. Мой зайчик, прости. Я так не привыкла тебя ругать», — обратилась она к возлюбленному.
Башаров ответил, что серьёзный разговор они продолжат дома, без телекамер.
Ранее между влюблёнными уже возникала ссора на том же шоу. Поводом стала ревность актёра: ему не понравилось, что Ася поддержала комика Михаила Стогниенко. Борисова тогда расплакалась и заявила, что его претензии считает несправедливыми.