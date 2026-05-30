Ася Борисова извинилась перед Маратом Башаровым за пощёчину

Марат Башаров и Ася Борисова, встречающиеся уже четыре года, приняли участие в съёмках реалити-шоу «Ставка на любовь». Устроители проекта придумали для женщин необычное задание: вывести своих мужчин на эмоции и поднять им пульс.

Ася действовала нестандартно. Сначала она нежно поцеловала избранника, а затем неожиданно отвесила ему пощёчину.

«Ещё? Давай раскачивайся!» — прокомментировала актриса свой поступок.

Ошарашенный Башаров, зажмурившись, попросил больше так не делать.

После эфира Борисова решила публично попросить прощения за рукоприкладство.

«Моё солнышко, прости, пожалуйста, за пощёчину. Мой зайчик, прости. Я так не привыкла тебя ругать», — обратилась она к возлюбленному.

Башаров ответил, что серьёзный разговор они продолжат дома, без телекамер.

Ранее между влюблёнными уже возникала ссора на том же шоу. Поводом стала ревность актёра: ему не понравилось, что Ася поддержала комика Михаила Стогниенко. Борисова тогда расплакалась и заявила, что его претензии считает несправедливыми.