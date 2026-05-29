Монеточка* обиделась, что Shaman не добавил ее в свой новый клип

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, обиделась, что ее коллега Ярослав Дронов (Shaman) не добавил ее в свой новый клип.

В соцсетях девушка прокомментировала новинку от музыканта, в видеоклипе на которую известные личности, признанные иностранными агентами, «подпевают» ему.

— А я? — поинтересовалась Монеточка*.

С помощью искусственного интеллекта Shaman заставил «подпевать» журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, артиста Максима Галкина*, музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*, политолога Екатерины Шульман** и других известных личностей. Публикация собрала более 113 тысяч дизлайков в Telegram-канале артиста.

Комик Максим Галкин*, комментируя новинку певца, расстроился из-за того, что он взял его старую фотографию. Он также обвинил Дронова в плагиате мелодии у британской певицы Адель. Галкина* поддержала певица Рита Дакота, которая выразила сожаление, что не попала в клип Shaman вместе с другими культурными деятелями.

*Внесены Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.

**Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.