Сарик Андреасян впервые высказался о смерти Анастасии Заворотнюк
Режиссер Сарик Андреасян впервые публично высказался о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Он признался, что раньше сознательно избегал комментариев на эту тему.
По словам Андреасяна, он не считал правильным делать подобные заявления сразу после ухода актрисы. При этом режиссер отметил, что сохранил о ней самые теплые воспоминания.
— Это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала, — написал Андреасян в блоге.
Он также напомнил, что работал с Заворотнюк над фильмами «Мамы» и «Служебный роман. Наше время», и пожелал, чтобы Бог хранил ее детей и близких.
Ранее близкие почтили память Заворотнюк. Супруг артистки Петр Чернышев вместе с дочерью Милой посетил Троекуровское кладбище, где похоронена актриса, и возложил цветы к ее могиле.
Артистка умерла 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака головного мозга. Простились с Заворотнюк 1 июня 2024 года в Покровском монастыре в Москве. Во время похорон муж артистки Петр Чернышев не отходил от гроба, а после похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.