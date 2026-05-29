Громкие скандалы и проблемы со здоровьем: где сейчас лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий

В 90-е Сергей Троицкий, также известный как Паук, стремился объединить все коллективы страны в одну корпорацию, однако этим его амбиции не ограничивались. Несколько раз музыкант пытался стать депутатом и главой города, однако часто это становилось поводом для скандалов. Starhit вспомнил судьбу Паука в день его 60-летия.

Подпольная и скандальная группа

Сергей Троицкий родился 29 мая 1966 года в Москве, в семье стоматолога и партработника. Ранее детство мальчика прошло на Севастопольском проспекте, а позднее отцу дали от ЦК КПСС просторную квартиру в Медведково.

Музыкант уверял, что занимался валютными операциями с Юрием Айзеншписом, но срок за это не получил в силу юного возраста — все закончилось на беседе в детской комнате милиции. После окончания школы парень работал в типографии и редакции газеты, однако мечты Троицкого о журфаке МГУ не сбылись — туда его не взяли «по идеологическим соображениям». В отместку системе Сергей решил заняться музыкой.

Еще подростком Паук стал фанатом западной рок-музыки, а уже в 18 сколотил с вокалистом Сергеем Высокосовым (Боров) группу. Окончательно состав «Коррозии металла» оформился к концу 80-х, когда к Пауку и Борову присоединились Роман Лебедев (Костыль) и Александр Бондаренко (Ящер). Впоследствии состав множество раз менялся.

Группа считалась подпольной и скандальной, но любителей Троицкого это только радовало. Он создал «Корпорацию Тяжелого Рока», которая была призвана объединить неформальных музыкантов на фестивалях, а также поразил публику треш-шоу с костюмами монстров, гробами на сцене и обнаженными девушками вокруг. При этом с Боровым он в итоге не поладил — Троицкий лишил его прав на исполнение хитов группы.

В конце 90-х из группы ушли Ящер, Костыль и Боров. Высокосов заявлял, что работа в проекте стала невозможной из-за творческих разногласий и финансовой «нечистоплотности» коллеги. Троицкий парировал, что причиной стала наркозависимость его коллеги. В итоге исполнять музыку стал сам Паук.

Политические амбиции

В начале 90-х Паук дружил с Эдуардом Лимоновым. Это немало повлияло на его выдвижение в кандидаты в мэры Москвы в 1993 году. Выборы отменили на фоне штурма Белого Дома, однако от политических амбиций Троицкий не отказался. В 1998 году он баллотировался в Госдуму, но из-за низкой явки результаты отменили.

В 00-е годы Сергею предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни. Музыканта отправили на психиатрическую экспертизу, признавшую его адекватным. Казалось, что дело замяли, но позднее Троицкого штрафовали за экстремистский трек, а часть треков «Коррозии металла» больше нет на стриминговых сервисах.

В 2012 году Троицкий пытался стать мэром Химок, но набрал лишь 2,46%. На следующий год он принял участие в выборах главы Жуковского, но был обвинен в подкупе избирателей. В 2014 году Сергей повторил попытку уже в Новосибирске, но запомнился только скандалом в аэропорту из-за нарушения правил перевоза жидкостей.

В 2016 году Троицкий попал в тюрьму в Черногории. Его задержали во время отдыха по подозрению в поджоге в Сутоморе. Артиста приговорили к 10 месяцам заключения, однако в итоге он вышел по УДО через полгода.

В 2019 году Паук попытался пройти в Мосгордуму, но был отвергнут избиркомом за превышение процента брака в собранных подписях. Позднее он мог стать главой Запрудни в Подмосковье, однако отказался после символической победы.

Артист издал несколько книг и продолжал выступать с «Коррозией металла» до весны 2024 года. Тогда группу задержали после концерта в Нижнем Новгороде за продажу футболок с нацистской символикой. Артист заплатил штраф в 132 тысячи рублей. После этого музыкант заявил, что приостанавливает деятельность коллектива.

С тех пор туров не проводится, а шоу крайне редкими. При этом Паук стал выступать в проекте «ПАУК Оркестр», с которым гастролировал по Кипру.

Личная жизнь и здоровье

Сергей с юности любил море, где и встретил первую жену — Жанна была вожатой в пионерском лагере «Артек». Союз долго не продержался: по слухам, супруге не понравились его рок-тусовки и обнаженные девушки на сцене во время шоу.

Второй женой Паука стала Ирина, с которой он развелся после истории с заключением в Черногории. От этого брака у него остались две дочки, которые родили уже двух внучек.

«Старшая дочка в Финляндии живет с мужем-финном, модным парнем. Влюбилась. Она дизайнер, там атмосфера и погода лучше. А младшая дочь Машка в восьмом классе учится, в свободное время сидит у нас в избе, обложилась гаджетами и рисует японские аниме. Живу в бабьем царстве, одни девки вокруг», — делился он.

Разрыв с Ириной дался Пауку нелегко. Подруга артиста отмечала, что бывшая трепала ему нервы и шантажировала ребенком.

В 2018 и 2019 году появилась информация о сердечных приступах у артиста. Однако проблемы с сердцем не заставили его кардинально изменить образ жизни. Например, в 2024 году Троицкого задержали за распитие алкоголя на премьере фильма. Позднее он разругался с продавцами новороссийского магазина из-за использования фальшивой купюры.