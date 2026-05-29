Марат Башаров приревновал Асю Борисову в «Ставке на любовь» и получил пощечину

Актеры Марат Башаров и Ася Борисова продолжают испытывать свои отношения в телешоу «Ставка на любовь»: в новом выпуске программы Башаров получил пощечину за то, что приревновал возлюбленную к певцу Владу Топалову.

© Вечерняя Москва

Борисовой досталось неприятное испытание с насекомыми. У актрисы началась паника, и она попросила Топалова взять ее за руку, чтобы справиться с дрожью.

Башарову не понравилось, что его возлюбленная попросила о помощи другого. После испытания у пары состоялся эмоциональный разговор, а в завершении беседы Борисова размахнулась и дала пощечину актеру, передает Starhit.

При этом в прошлом выпуске Башаров уже доводил Борисову до слез из-за ревности к другому участнику, юмористу Михаилу Стогниенко. Пара вместе четыре года. При этом многие знают Башарова как человека с буйным характером, кроме того, ранее он открыто признавался, что избивал своих жен. Борисова в предыдущей серии прокомментировала их отношения.

Новая спутница телеведущего Ася Борисова младше него на 13 лет. Учитывая негативный опыт прошлых браков артиста, «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как долго артист сможет сдерживать свой бурный нрав. Экстрасенс Дарья Миронова напомнила, что Башаров не раз поднимал руку на женщин, поэтому не исключено, что Борисову это тоже коснется.