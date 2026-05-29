Популярный российский комик пожаловался на ощущение небезопасности в Европе и США

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов признался, что чувствует себя небезопасно в США и странах Европы. Об этом он рассказал в эфире шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», запись которого доступна на YouTube.

Орлов заявил, что выступал со стендапом в западных странах, но не хотел бы возвращаться туда в качестве туриста.

«Что в Европе, что в Америке [у меня] ощущение небезопасности», — объяснил комик.

Он пожаловался, что там на улицах много воров и сумасшедших людей.

По словам комика, ему гораздо комфортнее находиться в Азии.

«Допустим, в Сеуле я сижу в [кофейне] Starbucks, оставляю телефон и сумку с деньгами, иду в туалет, возвращаюсь, и никто [ничего не украл]», — привел он пример.

Еще одним безопасным городом Орлов назвал китайский Шанхай.

«Я вообще не понимаю, зачем мне ехать в Берлин, когда есть Токио. Я не понимаю, зачем мне ехать в Нью-Йорк, когда есть Бангкок. Я не понимаю, зачем мне ехать в какой-нибудь Париж, если есть Сингапур и так далее. (...) Если вам нравится, когда на вас могут нападать, то, конечно, пожалуйста, добро пожаловать в Лос-Анджелес, добро пожаловать в Барселону или Берлин», — добавил комик.

Ранее Орлов поделился историей о том, как за ним и другим комиком гнался мужчина в метро в американском Нью-Йорке. Он сравнил пережитое с фильмом ужасов.