Миа Бойка угодила в крупный скандал

Артистка умудрилась задеть россиянок неприемлемыми словами. Звезду требуют «отменить».

Миа Бойка оказалась в центре крайне неприятной истории. И все из-за слов в ее новой песни, которые полностью дискредитируют женщин, делая их просто «приложением» к мужчинам. К слову, подобные обвинения могли быть предъявлены и Инстасамке, которой все от авто до серег «муж купил». Идея не нова, просто Бойка уже становилась героиней скандальных ситуаций, когда была на грани отмены. И вот нашелся новый повод.

В соцсетях активно обсуждают и осуждают артистку за трек со словами «Он сильный, я красивая, он умный, я красивая, он пашет, я красивая». Мужской пол в композиции явно превозносится над слабым. Девушке велено быть просто красивой снаружи и позволительно быть совершенно пустой внутри, то есть глупенькой потребительницей благ, заработанных непосильным трудом партнера. Пока никаких официальных заявлений о проверке текста со стороны «вышестоящих инстанций» не анонсировано, а значит Бойка может спать спокойно. Сама она не комментировала ситуацию.

Около двух лет назад исполнительница угодила в куда более серьезную историю. На нее написали заявление в полицию после публичного «унижения» девочки-квадробера.