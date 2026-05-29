Актер Глеб Калюжный признался, что стал иначе смотреть на «простые радости» после службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что Калюжный ушел в армию весной 2025 года. Артист служил в элитном Семеновском полку. Накануне его демобилизовали.

«Простые радости — ты можешь помыться, попить кофе… Не то, чтобы я до этого был неблагодарным человеком, но абсолютно четко начинаешь по-другому на это смотреть», — поделился Калюжный на премии ИРИ.

Артист добавил, что после службы не изменил предпочтений в работе — он остается избирательным в ролях. Вместе с тем у Калюжного нет четкого приоритета, какого персонажа хотел бы сыграть и с каким режиссером поработать