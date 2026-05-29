Слухи о пластике, Госдума и позиция по СВО: где сейчас актриса Анна Снаткина

Актриса Анна Снаткина кардинально сменила свой имидж. News.ru рассказал, как артистка стала популярной, как сложилась ее личная жизнь и высказывались ли знаменитость об СВО.

Биография

Анна Снаткина родилась 13 июля 1983 года в Москве. Ее отец был конструктором космического корабля «Буран», а мать преподавателем в Московском авиационном институте. С 4 до 17 лет Снаткина активно занималась спортивной гимнастикой и аэробикой. В гимнастике она достигла звания кандидата в мастера спорта, а в аэробике — мастера спорта.

В последних классах будущая актриса начала посещать подготовительные курсы — сперва в Щукинском училище, а после во ВГИКе. После окончания школы Снаткина сдала экзамены в оба вуза, но выбрала последний.

Впервые на экранах Снаткина появилась в 2003 году — она исполнила эпизодическую роль в серале «Участок». В 2004 году она появилась в сериалах «Боец» и «Московская сага», а также снялась в клипе Витаса на песню «Поцелуй длиною в вечность». Широкая известность к актрисе пришла после сериала «Татьянин день», в котором Снаткина исполнила роль Татьяны Разбежкиной.

Сейчас в фильмографии Снаткиной уже 71 работа. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженной артистки.

В 2012 году Снаткина связала свою жизнь с комиком и шоуменом Виктором Васильевым. Весной 2013 года у них родилась дочь Вероника.

Изменение внешности

Недавно актриса посетила светское мероприятие вместе с мужем и дочерью. 42-летняя знаменитость изменила имидж, осветлив волосы. Появление артистки вызвало бурное обсуждение в сети. Многие не сразу узнали Снаткину, подумав, что она сделала пластическую операцию.

«Вообще ничего общего у этой женщины со Снаткиной нет», — написал один из комментаторов.

Мнение об СВО и выборы в Госдуму

В 2016 году Снаткина баллотировалась в Госдуму от «Единой России», но не смогла избраться. Артистка хотела заняться проблемами артистов после выхода на пенсию.

Сейчас актриса не участвует в общественной деятельности и не высказывается о политических событиях. Не комментировала она и проведение спецоперации на Украине.

«У любого человека есть друзья, есть враги, и также это касается нашей великой могущественной страны. <...> Мне кажется, искусство должно быть вне политики», — заявляла она.

При этом в 2014 году муж артистки побывал в Киеве и выразил симпатию к Украине. Он принял участие в съемках передачи «Рассмеши комика».