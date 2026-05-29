Роман с рэпером, элитная школа в США и работа в РФ: что известно о дочери Урганта

Эрика Кикнадзе — дочь супруги Ивана Урганта от прошлого брака. Несмотря на это, шоумен относится к девушке как к родной дочери. Starhit рассказал, что известно о падчерице шоумена.

Эрика росла в Санкт-Петербурге в семье бизнесмена Теймураза Куталия и Натальи Кикнадзе. Родители развелись, когда она была еще маленькой. Вскоре после расставания Кикнадзе вышла замуж за Урганта.

В раннем возрасте Эрику отправили обучаться балету в Вагановское училище, а в подростковом — в закрытую школу в Лондоне. По словам девушки, ей было непросто привыкнуть к жизни за границей, но это позволило забыть о статусе дочери звезды. Кикнадзе заявляла, что это было одной из причин, почему она поехала в Англию.

После окончания учебы в Британии Кикнадзе переехала в США и поступила в частную школу искусств и дизайна Parsons. Год обучения там обходится в несколько миллионов рублей, однако девушке не понравились методы преподавания. Студентов нагружали лекциями, не давая им времени на творчество. Кроме того, даже за пропуск трех занятий человека могли отчислить.

«До университета я создавала, рисовала, фотографировала каждый день, потому что был внутренний позыв, а на первом курсе — уроки с 8:00 утра до девяти вечера, и все на жестком тайминге. Тебе нужно тому учителю сдать фотографию, этому учителю сдать скульптуру. У меня это вообще отбило желание чем-то-либо заниматься», — заявляла Кикнадзе.

Тем не менее жизнь в Нью-Йорке позволила девушке познакомиться со многими творческими людьми. Она создала собственные проекты и даже стала моделью Jacquemus и Marc Jacobs. Со временем Кикнадзе стали приглашать уже как самостоятельную творческую личность.

Сейчас Эрика обосновалась в Москве и работает креативным директором. При этом она признается, что пока проходит период адаптации: ей еще сложно говорить на русском, поскольку всю сознательную жизнь она читает и разговаривает на английском.

«Почему вернулась в Москву? У меня закончилась студенческая виза. Ждать визу на работу надо месяцев шесть, а сидеть там и просто тратить деньги на жилье и бытовые вещи не имело смысла, когда я знаю, что у меня есть работа в России. Но я вернусь в Америку в ближайшее время. Хочу в Америку, хочу в Европу, везде хочу», — делилась она.

С Москвой Эрику связывала не только работа, но и любовь. В прошлом году она начала встречаться с рэпером 9mice. В недавнем интервью Кикнадзе подтвердила роман, однако заметила, что сейчас уже свободна.