«За славу приходится платить»: известный режиссер о Пугачевой, Билане и Чеботиной

В Москве завершился финал музыкального конкурса «Детская Новая волна». Как сообщает News.ru, его режиссер Александр Ревзин рассказал, какие качества помогли российским знаменитостям добиться успеха, почему у Аллы Пугачевой «сложная судьба» и по каким причинам Андрей Губин не вернулся на сцену.

Из «Новой волны» вышли многие нынешние звезды, в том числе Дима Билан, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Ревзин, который также выступает режиссером взрослой «Новой волны», отметил, что организаторы гордятся Биланом и Лазаревым. В своей возрастной категории они остаются безусловными звездами.

«Полина Гагарина выиграла все конкурсы мыслимые и немыслимые. Сотрудничала со всеми лучшими композиторами нашего времени, а сегодня она пишет чаще всего музыку себе сама, и у нее это хорошо получается. Собирает "Лужники". На концерты Димы и Сергея также приходят тысячи и тысячи людей. Сергей еще и замечательный ведущий — я уговорил им быть еще в 2008 году», — поделился режиссер.

Ревзин добавил, что другая знаменитая «выпускница» конкурса Люся Чеботина, пробовалась на «Детскую Новую волну» несколько раз, но не прошла. Позднее она пришла на взрослую «Волну», куда артистку с удовольствием взяли. С ней произошли несколько историй — например, перед выходом на сцену ей спалили ресницы. Режиссер успокоил ее и уговорил не отменять выступление.

«И она вышла, и спела, и осталась ярким впечатлением "Новой волны" того года. Потом, через несколько лет, Люся становится известной. И она всегда говорит, что "Новая волна" стала заметным событием в ее жизни и серьезно повлияла на представление о профессии», — рассказал Ревзин.

Андрей Ревзин работал режиссером Театра песни Аллы Пугачевой. Она тоже пыталась организовывать детские артистические конкурсы и запустила детскую школу, однако не получилось. Режиссер не стал обсуждать причины закрытия проекта артистки. Вместе с тем он отметил, что его отношение к таланту Пугачевой со временем не меняется.

«У таких личностей, как она, не бывает обычной судьбы. Потому что за каждую минуту славы ты должен заплатить. Платишь, как правило, здоровьем. Иногда жизнью. Это сложный вопрос. Алла — необычный человек с необычной судьбой. А что будет с ней дальше, знает только Создатель», — заявил он.

Два года назад композитор Игорь Крутой в рамках «Новой волны» организовал творческий вечер песен Андрея Губина, однако вернуть на сцену звезду 90-х не удалось. Ревзин назвал Губина очень достойным автором и исполнителем. По словам у режиссера, у него нечто вроде «конфликта внутри себя с самим собой». Вместе с тем Ревзин допускает, что артист просто не может написать новую музыку, а старую петь не хочет.