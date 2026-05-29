Александр Ревва рассказал, что переживал кризисы в браке

Актер и шоумен Александр Ревва признался, что переживал кризис в отношениях с супругой Анжеликой. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

По его словам, в их браке бывали непростые периоды, однако любовь помогала им преодолевать все конфликты.

— Скоро 26 июня, мы отмечаем именно эту дату знакомства, когда мы в первый раз увидели друг друга в глаза. В этом году 22 года. Обязательно будет какой-то подарок, поцелуй. Сложные периоды были, я делал первый шаг. Мужчины, я призываю убирать свое «раз так!». Если ты по-настоящему любишь — ты прощаешь, — заявил артист в интервью Telegram-каналу.

Ранее мать Реввы Любовь Рачеева заявила, что пережила сотрясение, а также обвинила сына в отсутствии помощи. По ее словам, он отдает все деньги жене, а не маме и сестре. Она также заявляла, что супруга артиста препятствует их общению, а также общению с внуками.

У шоумена сложились плохие отношения с родителями. В 2022 году мать артиста также заявила, что не видела сына год, а родной дом он не навещал уже 18 лет. По ее словам, сын часто бросает трубку при разговорах с ней.