Замки, виллы и резиденции: какие знаменитости не могут продать дома в Подмосковье

В Подмосковье уже несколько лет не могут найти покупателей на элитные особняки звезд. Цены снижают, но желающих нет. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, кому принадлежат эти объекты.

Замок Пугачевой и Галкина* подешевел до 110 миллионов рублей

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в деревне Грязь выставлен на продажу с 2022 года, после отъезда семьи на Кипр. Изначально шестиэтажный особняк площадью 1857 кв. м на 212 сотках оценивался в 1 миллиард рублей. За четыре года покупателей не нашлось. В 2025 году дом продавали за 456 миллионов, а сейчас — за 110 миллионов. Причина — замок зарос мхом, по стенам пошла плесень. Внутри — кинотеатр, обсерватория, бассейн, спа-зона, грузовой лифт.

Вилла Дмитрия Диброва подешевела на 71 миллион

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной в сентябре 2025 года, а в ноябре выставил на продажу семейную виллу «Полина» в деревне Лапино. Площадь двухэтажного дома — 1200 кв. м. Изначально цена составляла 570 миллионов рублей, затем снизилась на 71 миллион. Объект до сих пор не продан, Дибров живет там со старшим сыном.

Резиденция Григория Лепса выставлена за 1,5 миллиарда рублей

В апреле 2026 года стало известно, что певец Григорий Лепс продает загородную резиденцию в поселке «Третья охота». Общая площадь двух домов в тайском стиле — более 4000 кв. м. В одном из коттеджей расположены спальни, в другом — музыкальная студия с пультом за 10 миллионов долларов, гостевые комнаты и помещение для коллекции икон. Цена — 1,5 миллиарда рублей. В окружении артиста сомневаются, что кто-то захочет купить студию — из-за развития ИИ потребность в дорогих студиях звукозаписи отпала.

Дом Стивена Сигала на Рублевке не могут продать даже со скидкой

Актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, выставил на продажу дом в поселке Усово на Рублево-Успенском шоссе. Цена — 700 миллионов рублей, затем снизилась на 50 миллионов. Покупателей нет, даже фото хозяина в объявлении не помогло. В доме — просторные комнаты с панорамными окнами, мебель из натурального дерева, винная комната, гостевой дом с баней и сауной.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.