Российский певец Дмитрий Маликов высказался о внешности обвиненной в анорексии дочери Стефании Маликовой. Его комментарий публикует «Стархит».

Известно, что 26-летнюю девушку упрекают в соцсетях за чрезмерную худобу. Исполнитель отметил, что не поддерживает тренд на излишнюю стройность, пояснив, что главное для него здоровье.

«Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил пару килограммов», — заявил артист.

При этом Маликов похвалил дочь за то, что она не обращает внимания на негативные комментарии в сети.

В январе пользователи испугались за здоровье Стефании Маликовой из-за ее фото в бикини. Юзеры обратили внимание на изменившееся тело девушки и высказали свои опасения.