Минкульт Молдавии разрешил концерт вымышленного диджея из России

Министерство культуры Молдавии одобрило выступление несуществующего российского артиста DJ Rumer. Концерт специально придумал лидер партии «Наша партия» Ренато Усатый для проверки бдительности ведомства, сообщает РЕН ТВ.

Политик пояснил, что имя вымышленного диджея добавили в список наряду с реальными исполнителями.

«Такого диджея не существует на планете Земля», – подчеркнул Усатый.

Это было сделано для проверки работы молдавских спецслужб и министерства культуры, прокомментировал ситуацию молдавский политик.

Ведомство не заметило подмены и разрешило выступление DJ Rumer вместе с другими российскими исполнителями.

Ранее в пресс-центре НСН основатель портала TopHit Игорь Краев заявил, что в сводном топ-чарте России из 100 песен уже 15 созданы нейросетью.