Бывшая жена Моргенштерна* купила квартиру за 80 миллионов рублей

Российская блогер и бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина обладает однокомнатной квартирой-студией, на которую она потратила около 80 миллионов рублей. Риелторы отметили, что на цену повлияла современная архитектурная планировка, новый жилой проект и дорогой ремонт.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщил «Звездач».

— После покупки блогерша полностью адаптировала пространство под себя. Она заменила полы, избавилась от мраморной стены, обновила мебель, установила большое зеркало и обустроила террасу с цветами, — говорится в публикации.

Кроме того, в текущем году российский певец Егор Крид подарил ей жилье на день рождения. Оно стало самым дорогим подарком в жизни блогера, но она так и не раскрыла площадь недвижимости, передает Telegram-канал.

14 мая четырехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров, который певица Алла Пугачева подарила своему внуку, музыканту Никите Преснякову, подешевела вдвое за три года. На данный момент особняк продается за 110 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.